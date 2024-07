Zomervakantie start koud en winderig: 'Scherm ophangen wordt uitdaging'

Met de zomervakantie voor de deur, laat de zon nog even op zich wachten. Het wordt dit weekend geen zomerweer. De temperatuur blijft onder de 20 graden en de wind waait stevig door, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. Ook begin volgende week blijft dat nog zo. Maar er zijn een paar lichtpuntjes te bespeuren.

Maar vooral de wind speelt een hoofdrol zaterdag, denkt Alfred. Hij verwacht dat het op veel plaatsen windkracht 5 zal zijn met windvlagen van 60 tot 70 kilometer per uur. Samen buiten voetbal kijken op een groot scherm, wordt dan spannend. “De bomen zullen flink op en neer gaan, net als de oranje vlaggetjes die in de tuin hangen. Het zal een grote uitdaging worden om een groot scherm op te hangen om de wedstrijd te volgen.”

Het weekend start met een paar buien op zaterdag. Daarbij wordt het niet warmer dan een graad of 18. Terwijl de temperaturen normaal rond de 23 graden liggen in deze tijd van het jaar. Pas in de namiddag is er kans op een paar zonnestralen.

Zondag gaat de wind ietwat liggen, maar blijft het weer wisselvallig. En de verwachting is dat het ook volgende week tijdens de eerste officiële vakantiedagen door zal zetten. “De hele week droog, dat gaat het zeker niet worden. Maar maandag lijkt met een beetje goede wil op de meeste plekken droog te verlopen. Dinsdag zouden de buien wel eens laat op de dag kunnen vallen.”

Over de dagen daarna durft Alfred nog geen harde uitspraken te doen: “Er blijft dagelijks een risico op buien, maar er zijn ook momenten met zonneschijn. Het belangrijkste verschil is dat volgende week in ieder geval de temperatuur gaat herstellen. Dit weekend zitten we er nog ruim onder, maar ik denk dat we volgende week normale temperaturen hebben."