N65 weer open na botsing tussen auto en vrachtwagen

Op de N65 bij Biezenmortel zijn vrijdagochtend een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de auto is daarbij gewond geraakt. De N65 in de richting van Tilburg was daardoor afgesloten.

Het ongeluk gebeurde bij Biezenmortel op de weg richting Tilburg. De auto en de vrachtwagen botsten daar op elkaar. De bestuurder van de auto is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is een vrouw uit Dongen. Zij raakte niet gewond, vertelt ze na het ongeval. Ze zegt dat het ongeluk ontstond doordat de auto haar vrachtwagen inhaalde, maar te vroeg weer op haar rijbaan kwam. Hij raakte haar cabine, waardoor de auto tolde en van de weg raakte. De auto kwam tegen de boom tot stilstand. De voertuigen zijn zwaar beschadigd en zijn weggesleept. De N65 was door het ongeluk in de richting van Tilburg dicht. Het verkeer in de richting van Den Bosch had vertraging.

De auto raakte zwaar beschadigd (foto: SQ Vision/Bart Meesters).