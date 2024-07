Afgebrande Wereldboom maakt het goed na twee jaar: 'Boom wil vooruit'

De afgebrande Wereldboom in Eindhoven is nog steeds in leven. De reddingsoperatie met een slurf van zeventig meter begon precies een jaar geleden. Donderdag werd de boom geïnspecteerd. De resultaten zijn zichtbaar. “De boom wil vooruit. Wij helpen ‘m”, zegt een opgewekte Alfred van Kempen van Het Wasven in Eindhoven waar de boom staat.

De plataan staat al 264 jaar bij het Wasven en werd gebruikt om onder te trouwen of bij te rouwen. En dus was het verdriet groot toen de boom twee jaar geleden in brand vloog. In een ultieme poging om het monument te redden, werd 36.000 euro neergelegd. De gemeente betaalde aan deze reddingsoperatie mee en er kwam geld binnen door een crowdfunding. Een jaar geleden ging een spectaculaire reddingsoperatie van start, mede bedacht door internationale kenners. De boom kreeg een slurf van zeventig meter. In die slurf van zeil zitten luikjes om de boom van voedsel en water te voorzien. De slurf loopt over de stam en sinds oktober ook over zes takken. De oude Wereldboom is nu een hightech boom met vier sensoren die van alles bijhouden: temperatuur, vochtgehalte, zuurgehalte, zuurstofgehalte en het zoutgehalte. “We kunnen het op de app volgen”, zegt Van Kempen van Het Wasven. “Het vochtgehalte blijft goed op peil. Dat is niet verwonderlijk met zes maanden regen achter elkaar. Maar het voedselgedeelte is sterk naar beneden gelopen. Het voedsel in de slurf kan weggespoeld zijn of het is opgenomen door de boom.”

Bij het openen van het luikje in de slurf is er al wortelvorming zichtbaar (foto: Job Ruigrok).

De boom kreeg oktober vorig jaar voor het laatst voedsel toegediend. Donderdag kreeg de boom weer nieuwe voeding. “We hebben een speciaal mengsel. Dat brengen we met een slang in de slurf en het laatste gedeelte helemaal bovenin wordt met een gieter gedaan.” De bedoeling is dat er nieuwe worteltjes langs de boom komen. Die moeten aan elkaar groeien zodat er een vlechtwerk om de oude stam komt. Het wordt een soort harnas dat uiteindelijk aan elkaar groeit. De oude boom verdwijnt langzaam waarna de nieuwe vlechtboom overblijft.

Een toekomstplaatje van hoe de boom er later uit gaat zien (afbeelding: Storix).

De boomspecialisten zagen in de kijkgaten in de slurf een positieve ontwikkeling. Bij de stam zien ze al voor tweeënhalve meter aan wortel. En ook bij de takken met een slurf gaat het goed. "Bij de helft zien we al fijne haarworteltjes en soms al een dikkere wortel. Dat is heel positief. Als we niet hadden geholpen, waren er dit jaar geen blaadjes meer aangekomen. Dan was de boom aan het verschrompelen geweest.”

Een deel van de boom heeft weer bladeren (foto: Alfred van Kempen)..

De boom vatte vlam omdat er vuurtje werd gestookt op de vlonder onder de boom. Duidelijk is te zien waar de hitte tijdens de brand het grootst is geweest. “Die takken doen het nu minder goed. Daar hebben ze het minste blad.” Regelmatig komen mensen langs om te kijken hoe het met de boom is. De verwachtingen zijn hoopgevend. Kan de Wereldboom weer gebruikt gaan worden als locatie voor bruiloften of uitvaarten? “We willen kijken wanneer we weer een vlonder onder de boom kunnen maken. Dat doen we dit jaar nog niet. De boom willen we zoveel mogelijk met rust laten. Kenners denken wel dat de boom het gaat redden, maar de boom moet het zelf doen.”