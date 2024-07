Na megaklus is spoortunnel van bijna 5 miljoen kilo eindelijk open

Nadat 'ie eerder al met uiterste precisie werd geplaatst, is hij vrijdag officieel geopend: de 45 meter lange spoortunnel in Rijen. De zogeheten Vijf Eikentunnel moet zorgen voor een snellere doorstroom, zodat de drukke regio tussen Breda en Tilburg bereikbaar blijft.

Het was een spectaculaire klus vorig jaar augustus. Toen werd de 45 meter lange betonnen bak van bijna vijf miljoen kilo in iets meer dan een dag millimeter voor millimeter op zijn plek geschoven. Dat gebeurde met behulp van hydraulische vijzels, een soort krikken speciaal voor zwaar werk. Voor deze klus werd 64 meter spoor weggehaald en 11.000 kubieke meter zand opgegraven.

Nog even geduld

De spoortunnel is het laatste deel van het groot onderhoud aan de N631. Dat werd al gestart in 2021. Niet alleen automobilisten profiteren van de nieuwe tunnel, ook fietsers op de snelfietsroute F58 hoeven niet langer op passerende treinen te wachten. Weggebruikers moeten nog wel even geduld hebben, want de tunnel is pas vanaf 13 juli toegankelijk.

“Het is veiliger, het is sneller en de omgeving heeft nu geen last meer van het gerinkel van de spoorbomen”, zegt provinciebestuurder Stijn Smeulders. “Kortom: dit is een mooie dag voor de hele omgeving.”

Er komt ook nog een tweede tunnel bij het treinstation Gilze-Rijen. "Dit is weer een belangrijke stap om de stationsomgeving en de leefbaarheid in Rijen te verbeteren. Over enkele jaren kunnen we ook deze onderdoorgang officieel openen", zegt wethouder Merijn Scheifes.

Vijf Eijcskens

De naam ‘Vijf Eikentunnel’ verwijst naar de historie van het gebied. Al sinds het jaar 1545 vormen de ‘vijf eijcskens’ een belangrijk oriëntatiepunt ten westen van Rijen. Heemkring Molenheid koos de naam uit 129 inzendingen. En die kant op brede steun rekenen vanuit het dorp: bijna de helft van alle inzenders stuurde namelijk deze naam, of een variatie daarop in.