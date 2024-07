Hier moeten windmolens én laagvliegende helikopters komen en dat kan niet

Nieuwe windmolens voor de energietransitie en nieuwe gebieden waar Defensie laag kan vliegen met helikopters. Ambitieuze plannen van verschillende overheden, maar op vijf plekken in Brabant willen de overheden met beiden tegelijk aan de slag. En dat kan niet, want laagvliegende helikopters en windmolens vormen geen goede combinatie.

In de onderstaande kaart staan in het blauw de laagvlieggebieden en in het paars de gebieden waar Regionale Energiestrategieën op zoek zijn naar plekken voor nieuwe windmolens. In de kaart staan niet alle zoekgebieden aangegeven: alleen waar dit schuurt met de plannen van Defensie. De kaart is ook te vinden via deze link .

Vooral West-Brabant Zo is Defensie op zoek naar drie nieuwe gebieden in Brabant om met helikopters te oefenen om laag te vliegen. Het grootste gebied gaat grofweg van Gilze en Baarle-Nassau tot Etten-Leur en Achtmaal. Andere oefengebieden zouden mogelijk komen bij Steenbergen en in het oosten bij Someren.

Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. Daarbij is gekeken naar de plekken waar Defensie graag wil laagvliegen met helikopters en waar de zogeheten Regionale Energiestrategieën (RES) op zoek zijn naar plekken om nieuwe windmolens neer te zetten. Het probleem doet zich voor in meerdere provincies.

“Een enkele windturbine is geen probleem, maar een windpark is onveilig voor vliegers en de omgeving om intensief te gebruiken als gebied waar helikopters laag kunnen vliegen”, laat Defensie weten in een reactie.

Het ministerie wijst erop dat meer ruimte nodig is om te oefenen. “Defensie moet meer laagvliegen met helikopters. Daarbij is een toename van 1.378 naar 2.500 vlieguren per jaar voorzien”, aldus Defensie. Om dat effectief te kunnen doen, hebben de vliegers meer verschillende trainingsgebieden nodig.

Onderzoeksfase

Defensie zegt verder dat de plannen nu nog in de onderzoeksfase zitten. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de effecten op het milieu en de omgeving. Daarna pas wordt de keuze gemaakt in welke gebieden Defensie straks aan de slag wil. “Het kabinet moet straks een keuze maken. Zowel nationale veiligheid als energiezekerheid zijn van nationaal belang”, zegt Defensie.

De provincie laat in een reactie weten dat er in de toekomst een probleem kan ontstaan, maar dat daarvan op dit moment nog geen sprake is. “Defensie is eerst aan zet, ze moeten aangeven welke laagvlieggebieden ze kiezen. Pas dan wordt zeker of er laagvlieggebieden in onze provincie bijkomen en of er reden voor overleg is.”