Drugslab gevonden in Waalre: politie stuit op drugs, wapens en honden

In Waalre is donderdagavond na een tip een harddrugslab gevonden. Er werd op dat moment geen drugs geproduceerd en er was niemand aanwezig. Er is dus ook nog niemand aangehouden, laat de politie weten.

Na de tip dat er in een pand aan de Rooisestraat mogelijk drugs werden gemaakt, gingen politiemensen poolshoogte nemen. Aangezien op dat moment niet duidelijk was wat de situatie binnen zou zijn en of er mensen aanwezig waren, werd de inval gedaan door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Op het terrein trof de politie twee voertuigen aan, meerdere vuurwapens, chemicaliën voor de productie van drugs, en een grote hoeveelheid hard- en softdrugs. Ook vonden zij binnen meerdere honden. Die zijn door de dierenambulance naar een opvanglocatie gebracht. Volgens de politie zal het onderzoek nog geruime tijd in beslag nemen. Vanwege het lopende onderzoek zegt de politie niet meer details over de productielocatie en het onderzoek daarnaar te kunnen delen. "Dit zou het onderzoek in de toekomst kunnen frustreren", zegt de politie.