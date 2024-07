Egel tussen spaken wiel, dierenambulance verrast: 'Zien we voor 't eerst'

Medewerkers van de dierenambulance maken het nodige mee maar wat ze vrijdag tegenkwamen, hadden ze nog niet eerder gezien. Een egeltje in Den Bosch zat muurvast tussen de spaken van een fietswiel. Een filmpje van de reddingsoperatie om het diertje te bevrijden is op Facebook geplaatst.

"Voor zover wij kunnen zien heeft het dier geen verwondingen hieraan overgehouden", vertelt coördinator Pascalle van Dierenambulance Den Bosch zaterdagochtend. "De egel maakt het inmiddels goed. Hij bevindt zich nog steeds in de wildopvang in Den Bosch, bij Dierentehuis en is aan het aansterken."

Hoe het dier tussen de spaken van een fietswiel kon terechtkomen, is haar niet bekend. "Ik heb de situatie daar ter plekke niet bekeken. Wat we weleens vaker zien, is dat egeltjes vast komen te zitten in voetbaldoeltjes. Dat gebeurde de afgelopen weken meerdere keren. Dan raken ze in de netten verstrikt. Ook vastzitten in een moestuin-netje zien we vaker. Maar in een spaak vastzitten... Het was voor mij de eerste keer dat ik dit zag."