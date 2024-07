Man pakt sleutels af van oudere vrouw en gaat er met haar auto vandoor

Een oudere vrouw is vrijdagavond op de Klundertseweg in Zevenbergen met geweld beroofd van haar auto. De verdachte kon wat later in Rotterdam worden aangehouden.

Het 70-jarige slachtoffer stond iets voor middernacht voor een huis aan de Klundertseweg toen zij ineens werd vastgepakt en mishandeld. De verdachte eiste haar autosleutels en gooide haar daarna op de grond. Uiteindelijk gaf het hevig geschrokken slachtoffer de autosleutels af. De verdachte reed met de auto weg richting Klundert. Klemrijden

Gewaarschuwde agenten zagen de auto enkele minuten later rijden en zetten de achtervolging in. De verdachte reed richting Rotterdam. Daarop werden ook agenten daar ingeseind en zetten zij mee de achtervolging in. De agenten zagen de auto doorrijden naar Hendrik-Ido-Ambacht en probeerden de auto daar klem te rijden. Dat lukt net niet. Maar rond kwart over twaalf 's nachts ontdekten ze de auto aan het Roemer Visscherhof. Stroomstootwapen

In een steegje zagen zij de 20-jarige verdachte uit Breda zitten. Hij is onder dreiging van een stroomstootwapen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.