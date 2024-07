Het gaat flink doorregenen met klap onweer, maar zomerse dag is in aantocht

Het gaat dit weekend af en toe stevig doorregenen en we moeten ook lokaal rekening houden met een klap onweer. Maar Donny de Koning van Weerplaza heeft ook goed nieuws: een zomerse dag is in aantocht!

"Deze zaterdag komt van alles voorbij", vertelde Donny zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "We startten deze dag best vriendelijk, met een mix van wolken en zon. Maar in de loop van de ochtend werd de bewolking vanuit het westen al dikker en in de loop van de dag trekt een felle buienlijn over. Op sommige plaatsen kan het even stevig doorregenen. Lokaal is een klap onweer mogelijk."

Achter die buienlijn gaat de wind flink in kracht toenemen. "We krijgen we met name in het westen van de provincie te maken met met zware windstoten, richting 75 kilometer per uur."

Wie dus spullen buiten aan het klaarzetten is om de EK-wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal zaterdagavond te gaan bekijken, wordt gewaarschuwd. "Dit is wel iets waarmee je rekening moet houden. Je moet alles goed verankeren of even wachten tot in de avond. Dan zal het weer een stuk rustiger zijn. Er kunnen dan nog wel enkele buien overtrekken, maar de droge momenten overheersen dan. Ik denk dat we wel droog naar Oranje-Turkije kunnen kijken."