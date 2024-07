Zwaargewonde vrouw gevonden op straat, lag bewusteloos naast fiets

Op de Broederwal in Helmond is zaterdagnacht een zwaargewonde vrouw gevonden door een voorbijganger. Wat de vrouw is overkomen, wordt onderzocht. De vrouw was niet aanspreekbaar en ze had een flinke hoofdwond.

De vrouw lag bij een fiets op het fietspad bij station Brandevoort. De voorbijganger belde aan bij huizen in de buurt voor hulp en belde 112.

De zwaargewonde vrouw werd gevonden op de Broederwal in Helmond (foto: SQ Vision).

Traumaheli

Het slachtoffer, dat midden 30 wordt geschat, verloor veel bloed. Vanwege haar ernstige verwondingen kwam een traumaheli naar Helmond. Die landde op de kruising van de A270 met de Brandevoortsedreef. Die werd in dit verband volledig afgesloten voor al het verkeer. De vrouw is gestabiliseerd en naar een traumacentrum in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Helmond (foto: SQ Vision).

Camerabeelden

Op de plek waar de vrouw werd gevonden startte de politie een buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden in de omgeving bekeken en zijn camerabeelden van het naastgelegen treinstation opgevraagd. De politie vraagt getuigen zich te melden. De plek waar de vrouw werd gevonden ligt op de route van de Kennedymars, een wandeltocht van tachtig kilometer vanuit Someren die deze zondag plaatsvindt.