Een bijzondere vondst, Frans en experts weten niet zeker wat dit is

Een bijzondere vondst Ruud van de Vorst stuurde mij iets heel bijzonders. Hij stuurde een foto van een pop van naar mijn idee een kever. Maar ik kwam er niet helemaal uit welke, dus heb ik de vraag naar Naturalis gestuurd. Misschien konden zij mij helpen. Dit is het antwoord wat ik kreeg: “Dit is een pop van een kever. Maar omdat het me meer deed denken aan een waterkever (een tuimelaar of iets dergelijks) heb ik de foto doorgestuurd naar waterbeestjesexpert Bram Koese. Hij houdt het ook op de pop van een waterkever. Gezien de lange kop en tijd van het jaar zou het een grote spinnende watertor kunnen zijn, maar Bram durft een tuimelaar of een geelgerande watertor ook niet uit te sluiten.

Hij ziet zelden poppen en weet niet op welke 'harde' kenmerken hij moet afgaan. Literatuur hierover heeft hij niet en is er misschien niet eens.” Het is dus de pop van een waterkever, maar welke? Mooi dat er ook nog dingen in de natuur te vinden zijn die nog onderzocht moeten worden!

Uit opgedroogde modder kwam een mooi geel plantje M. Heijnen stuurde mij een foto van een klein stukje opgedroogde modder of tuinaarde. Daarin trof hij een mooi plantje. Hij vraagt zich af wat het is. Op de foto zie je een klein plantje de kop opsteken met in de top een gele bloem. We hebben hier te maken met een vetplant met de naam muurpeper. Muurpepers, maar ook andere vetplanten, kunnen goed tegen droogte. Je kunt ze vaak vinden in de volle zon. De plant muurpeper kom je het vaakst tegen op droge, zanderige bodems. Daarom zie je deze plant vaak in Brabant. Je komt ze tegen op akkers en op verlaten terreinen. Als pionier kom je ze zelfs tegen op oude muren, verkeersheuvels, parkeerterreinen en op trottoirs en stoepen. Het bijzondere van muurpeper is dat deze plant zich zelfs met bovengronds liggende stengels kan uitbreiden en zo behoorlijke oppervlaktes kan koloniseren.

Wat is dit voor iets? Op de foto hierboven die Tonny van der Moosdijk mij stuurde, zie ik heel duidelijk een hoed van een platte tonderzwam. Een oude, los van de boom waaraan deze hoed groeide. Vermoedelijk is de hoed losgeraakt, door iemand meegenomen en hier vervolgens laten liggen. De platte tonderzwam is een echte boomzwam, die je heel het jaar kunt tegenkomen, vooral op stammen en stronken van loofbomen zoals zomereiken, beuken en berken. Platte tonderzwammen zijn parasitair en tasten dus levende bomen aan. Deze aantasting veroorzaakt witrot bij die loofbomen. Dit betekent dat in die bomen het bestandsdeel lignine - houtstof - wordt afgebroken. De door witrot aangetaste bomen worden hierdoor, na enige jaren, gevoelig voor stambreuk.

Insect gefotografeerd op Nidri in Griekenland Peter Nabben zag op Nidri in Griekenland een groot groen insect. Hij vraagt zich af of het een sprinkhaan of een krekel is. Op basis van de foto kan ik duidelijk zien dat het om een sprinkhaan gaat, want krekels zijn in het algemeen bruin en nooit groen gekleurd. Tevens hebben sprinkhanen grotere springpoten en krekels maar heel kleine en hebben de krekels een platter lichaam. Op de foto staat dus een sprinkhaan en ik vermoed een bergbramensprinkhaan. Die komt hier in ons land niet voor. Wel de bramensprinkhaan, waar deze een beetje op lijkt. Maar ook deze bramensprinkhaan komt tot op heden in ons land slechts sporadisch voor: in sommige loofbossen, in naaldbossen op de Veluwe en in de rest van Nederland alleen langs grote rivieren.

Rare snuiter in de houtvoorraad

Bianca Naus trof tussen de houtvoorrraad een rare snuiter. Ze ving deze in een insectenpotje en wil graag weten wat dit is. Je komt dit diertje niet zo vaak tegen, dus is dit diertje minder bekend. Daarnaast kent het diertje twee totaal verschillende vormen: een vorm in de nimf-tijd en een andere vorm in de volwassentijd (imago). De foto die ze stuurde is van een maskerwants of stofwants in de nimf-tijd.

Deze naam heeft deze wants gekregen omdat het insect in de nimf-tijd bedekt is met een kleverige, olieachtige substantie waardoor stof en vuil stevig aan de nimf blijven plakken. Ze zijn dan nauwelijks herkenbaar, maar komen redelijk vaak voor in en rond onze huizen. Vooral op stoffige zolders, maar ook op andere plekken waar veel stof ligt.

Belangrijk is dat er veel kleine insecten aanwezig zijn, want die staan op het menu van deze nimf van de maskerwants. De volwassen exemplaren zien er heel fraai uit met hun glanzend donkerbruine tot dofzwart kleur. Daarnaast zijn het mooie slankgebouwde wantsen, die ook nog eens ruw behaard zijn. Het zijn handige insecten om in huis te hebben, want ze hebben allerlei lastige insecten op het menu staan. Zowel de nimf als de volwassen maskerwants is een echte rover en jaagt op allerlei voor ons schadelijke insecten zoals zilvervisjes, vliegen en stofluizen.