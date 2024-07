Vrouw (18) zwaargewond na val uit rijdende auto

Een 18-jarige vrouw is rond kwart over vier zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat zij uit een rijdende auto viel in de Westerparklaan in Breda. Ze is naar een ziekenhuis gebracht.

De 18-jarige vrouw zat in een auto die bestuurd werd door een 28-jarige man. Er zat ook nog een 22-jarige man in de auto. Ze komen allemaal uit Dordrecht. Takelen

De twee mannen legden bij de politie een verklaring af. Een bergingsbedrijf takelde de auto. De politie onderzoekt hoe de vrouw uit de auto kon vallen.

De politie sloot de Westerparklaan in Breda af voor het verkeer (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

onderzoek.