Terras Turks restaurant vernield na voetbalrellen: 'Echt niet normaal'

Wat een mooi voetbalfeestje moest worden, eindigde voor Sengül Aygün in een drama. Op de Woenselse Markt in Eindhoven sloeg na de voetbalwedstrijd zaterdagavond de vlam in de pan. Daarbij vlogen tafels en stoelen van het terras van Turks restaurant Mado waar zij werkt door de lucht. Met flink wat schade tot gevolg.

Op zondag is het zoeken naar sporen van de afgelopen nacht waaruit moet blijken dat het oorlog was aan de Kruistraat in Eindhoven. Op filmbeelden is in ieder geval te zien hoe er met tafels en stoelen wordt gesmeten. Relschoppers ontzagen het terrasmeubilair van restaurant Mado allerminst. Maar op zondagochtend, amper een paar uur later, is er van al die agressie en vernielzucht weinig meer te zien.

Wachten op privacy instellingen...

"We hebben onze reserve-stoelen en tafels buiten gezet en we konden spullen lenen van onze buren", vertelt bedrijfsleider Sengül Aygün van restaurant Mado. "Ik werd vannacht wakker van alle filmpjes en foto's die mij werden toegestuurd. Het leek wel oorlog voor onze deur. Wat een chaos, verschrikkelijk." De deur van het restaurant is nog helemaal ontzet. "Ik kon niet binnenkomen omdat de deur helemaal is verbogen en nu klemt", vertelt Sengül. Ze hoorde uit eerste hand van haar personeel wat ze allemaal hebben beleefd. "Volgens mijn medewerkers begon het geweld na de wedstrijd. Er werd een vlag in brand gestoken en toen brak de hel los. Het had volgens mijn personeel niks met Turkije te maken. Het was een ruzie over politiek."

Tafels en stoelen van Turks restaurant Mado vlogen zaterdagavond door de lucht (foto: Imke van de Laar)