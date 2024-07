Willy en René: 'Verbruggen fenomenaal maar de Turkse goal was een blunder'

Het Nederlands Elftal speelt woensdag voor de eerste keer in twintig jaar weer de halve finale van het EK-voetbal. Wie had dat gedacht? "Ikke", meldt Willy van de Kerkhof vol trots. Broer René had voor het toernooi verwacht dat Koeman en zijn mannen tegen deze tijd alweer thuis zouden zijn. Toch had René verwacht dat het tegen Turkije veel makkelijker zou gaan. "Ik had een walk-over verwacht maar dat viel tegen." Hopelijk blijft René doorgaan met verkeerd voorspellen want voor woensdag voorziet hij een nieuw penalty-drama voor Oranje.

In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant spreken beide ex-internationals van een verdiende zege voor Oranje, maar wel eentje die voor de poorten van de Turkse hel werd weggesleept. "We hebben veel te danken aan Bart Verbruggen", vindt Willy. "Die keepte echt fenomenaal, al had hij wel een paar keer de hulp van verdedigers nodig. "Maar die tegengoal was gewoon een blunder", vindt broer René "Die bal had hij gewoon moeten hebben." Volgens Willy was het niet alleen de fout van de Bredase keeper. "Als Dumfries daar niet had gestaan was het buitenspel geweest."

"Die heeft helemaal niks laten zien."

Invaller Wout Weghorst verdient volgens Willy en René alle lof. "Die was weer heel dominant en gewoon goed", vindt Willy. "En hij greep verdedigend ook nog een keer in toen iedereen het doelpunt voor Turkije al telde." Toch vinden beide broers dat Weghorst ook tegen Engeland als joker achter de hand moet worden gehouden. "We moeten beginnen met dezelfde opstelling maar dan met Malen in plaats van Bergwijn. Die heeft helemaal niks laten zien, die moet Koeman gewoon niet meer opstellen. Willy verwacht dat Nederland nu ook Engeland naar huis gaat sturen . "Ja, natuurlijk. Kom op man", lacht de vroegere PSV-middenvelder. "Maar we weten donders goed hoe goed de Engelsen kunnen zijn en we moeten vanaf minuut één vol in de wedstrijd zitten en vol aan de bak." René voorziet dat het een dubbeltje op zijn kant gaat worden. "Ik denk dat het op strafschoppen wordt beslist en dan gaan we het niet redden." Willy wil daar niks van weten. "We gaan gewoon door. Hop! Met of zonder penalty's!" Meer kun je beluisteren in de podcast via onderstaande link.