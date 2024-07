Droom komt uit voor kermisfanaat Damien: 'Dit voelt zo machtig!'

Een spannende dag voor de 21-jarige Damien uit Hilversum. Zondagmiddag reisde hij af naar de kermis in Best om zijn droom in vervulling te laten gaan: hij mocht de attractie 'Energizer' besturen.

Met glunderende ogen stapt de jonge kermisfanaat de besturingsruimte van de attractie in. Damien is gek van kermissen en probeert er zoveel mogelijk te bezoeken: "Ik ben van kleins af aan al gek van de kermis. Ik zou er het het liefst iedere dag naartoe gaan, maar in Hilversum is er maar drie keer per jaar kermis. Dus ik dacht: als de kermis niet naar mij komt, dan ga ik wel naar de kermis! Ik heb vorig jaar 130 kermissen bezocht en dit jaar alweer 35!"

Dat Damien deze zondag achter de knoppen mag zitten op de kermis in Best, heeft hij te danken aan kermiscoördinator Remco Blondeel. Hij zag een video van Damien bij RTV Drenthe waarin hij zijn droom uitsprak om ooit een kermisattractie te besturen. "Toen ik dat zag, besloot ik hem uit te nodigen bij ons op de kermis. Een kleine moeite en het betekent zoveel voor die gastjes. Dat is mooi om te zien en doen we graag."

Om te voorkomen dat er mensen uit de kermisattractie vliegen, helpt kermismedewerker Niek om Damien een cursusje besturing én show maken te geven. Want bij zo'n ritje komt toch best veel kijken: rookmachines bedienen, jingles uitzoeken, muzieklijsten doorspitten, het tempo bepalen en natuurlijk het allermooiste: praatjes door de microfoon. En op dat laatste heeft Damien al even geoefend: "Ik heb wel een paar dingen waarvan ik denk: dat moet ik nog wel een keer gezegd hebben. Zoals: 'Oh heeeerlijk! Komt 'ie!'" Met uiterste concentratie luistert Damien naar de instructies van Niek. Daarna is zijn moment daar. Met een grote glimlach buigt Damien zich over de knoppen: "Dit voelt zo machtig! Geweldig!"