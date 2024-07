Voor Bianca duurde Oranje-feestje niet lang: 180 euro boete voor toeteren

Voor Bianca Grootbleumink kwam er voortijdig een einde aan de feestvreugde na de overwinning van het Nederlands elftal. Handhaving Breda gaf haar een boete wegens 'onnodig veroorzaken van geluid met een motorvoertuig', ofwel onnodig ‘tüteren’. Kosten: 180 euro plus 9 euro administratiekosten. “Het slaat nergens op: iedereen was aan het toeteren.”

Bianca (47) was zaterdagavond samen met haar partner Aukie Hoekstra en stiefzoon Aukie junior (10) op bezoek bij vrienden en familie in Breda om naar de kwartfinale tegen de Turken te kijken. Na de wedstrijd reden ze terug naar hun woonplaats Tilburg en kwamen in het centrum vast te zitten in het feestgedruis. “Iedereen toeterde, er hingen mensen uit de autoramen met vlaggen, iedereen blij”, vertelt Bianca. “Wij sloten aan in een stoet en toeterden mee. Vervolgens kregen we een stopteken van handhaving. Aukie en ik keken elkaar nog verbaasd aan: dat is toch niet voor ons?”

Maar het stopteken was wel voor Bianca en handhaving slingerde haar op de bon. Voor onnodig toeteren dus. “En dat terwijl ik een filmpje heb gezien waarin je handhaving Breda zelf ook mee ziet toeteren. Ik vind het zo ver gezocht, een waarschuwing had toch ook gekund?” Ze snapt heus wel dat je niet zomaar midden in een woonwijk mag toeteren. "Maar dit is toch een unieke situatie", vraagt ze zich af.

In het filmpje dat door Aukie is gemaakt, is duidelijk te horen dat er inderdaad door andere auto's wordt getoeterd. Als Bianca en Aukie tegen de handhaver zeggen dat ze dit bij toeterende Turken niet hadden gedaan, ontkent hij dat: “Dan hadden we dat ook gedaan”, zegt hij.

Op meer plekken toeterboetes

Vorig jaar werden in Eindhoven 75 automobilisten bekeurd op Woenselse Markt. Daar vierden Turkse Eindhovenaren de verkiezingsoverwinning van president Erdogan waarbij de nodige verkeersregels, zoals claxonneren, aan de laars werden gelapt.

Hoeveel boetes er zaterdagavond zijn uitgedeeld is niet duidelijk. Breda is niet de enige gemeente waar er is gehandhaafd op toeteren. Zo werden er in Arnhem dit weekend tientallen boetes uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag in het verkeer, waaronder onnodig claxonneren.

Bianca gaat ‘zeker weten’ bezwaar maken, zegt ze, want ze blijft het oneerlijk vinden. Mocht Nederland woensdag in de halve finale winnen van de Engelsen, denkt ze niet nog een keer toeterend door de straten te rijden. “Nee, waarschijnlijk niet. Dat is me te duur.”