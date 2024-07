Steekpartij in azc Prinsenbosch, man naar ziekenhuis vervoerd

Op het terrein van het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze is zondagavond een man neergestoken. Volgens de politie zijn er niet meer slachtoffers. Hoeveel mensen betrokken zijn bij de steekpartij onderzoekt de politie nog, zegt een woordvoerder. Ook is het onduidelijk of de man in het azc verbleef.

De politie kreeg rond negen uur een melding van de steekpartij. Zowel de politie als een ambulance zijn nu bij het AZC.



De man is nog aanspreekbaar en wordt meegenomen naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog niet duidelijk. De politie verhoort verschillende getuigen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision