PSV weer succesvol op transfermarkt, haalt nu een veelzijdige speler

PSV heeft de selectie versterkt met Ryan Flamingo. De jeugdinternational (21), die zowel op het middenveld als in de verdediging inzetbaar is, heeft in Eindhoven een contract getekend tot 2029.

PSV zou voor Flamingo zo'n negen miljoen euro hebben neergelegd.

'Mooie stap in zijn carrière'

“Ryan heeft zich sinds zijn komst naar FC Utrecht op indrukwekkende wijze gemanifesteerd en doorontwikkeld”, laat technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht weten.

“Ondanks zijn jonge leeftijd was hij een dragende speler in het elftal van trainer Ron Jans. Wij hadden daarom ook bewust de optie in zijn huurovereenkomst met het Italiaanse Sassuolo gelicht. Graag hadden we Ryan nog een seizoen in Stadion Galgenwaard zien spelen, maar we wisten ook dat er veel binnen- en buitenlandse interesse voor hem zou komen. Dit is een mooie stap in zijn carrière."

Duelkracht en drang naar voren

"Ryan is een veelzijdige voetballer die past binnen onze speelstijl", vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV. "Zijn duelkracht en drang om naar voren te voetballen maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Ik ben tevreden dat we hem zo vroeg in de voorbereiding hebben kunnen vastleggen."

Flamingo liep een paar jaar geleden al eens stage bij PSV. "Het was voor mij altijd al een droom om voor de beste club van Nederland te spelen", reageert hij op de website van PSV. "Ik wil de lat nog hoger leggen, alles geven met het team en daar honderd procent voor werken."

Verlanglijstje

Flamingo is de tweede nieuweling die de Eindhovense voetbalclub deze zomer vastlegt. Afgelopen weekend werd ook Couhaib Driouech gecontracteerd. De vleugelaanvaller komt over van Excelsior.

Flamingo en Driouech stonden al langer op het verlanglijstje van de Eindhovense voetbalclub. Technisch directeur Ernest Stewart slaagde er daarnaast in de huurlingen Sergiño Dest en Malik Tillman definitief over te nemen van respectievelijk Barcelona en Bayern München.

Liverpool

PSV wil nu nog graag een rechter centrale verdediger vastleggen. Daarvoor zou Sepp van den Berg in beeld zijn. De verdediger staat nu nog onder contract bij de Engelse grootmacht Liverpool.

Van den Berg stond een paar jaar geleden ook al in de belangstelling van PSV, maar koos toen voor het avontuur in Engeland.