Wandelroute moet sfeer oude NAC-stadion aan de Beatrixstraat doen herleven

Veel NAC-supporters denken nog altijd met weemoed terug aan het oude stadion aan de Beatrixstraat. De Bredase club speelde er van 1940 tot en met 1996 en het 'Avondje NAC' werd er een landelijk begrip. Het was het stadion waarvan het dak in brand stond, waar Johan Cruijff met Ajax klop kreeg en waar vuurwerk in de lichtmasten werd verstopt. Een aantal supporters wil die tijd laten herleven in een nostalgische wandelroute met historische beelden, de 'Remember Beatrix Route'.

De plaats waar ooit het oude NAC-stadion stond, is nu een woonwijk. Het enige dat nog aan de vervlogen tijd herinnert, is een plaquette ter hoogte van de oude hoofdingang. En dat is veel te weinig, zo vinden de supporters van de stichting Samen voor NAC . Het roemruchte stadion van weleer verdient een groter eerbetoon.

"Er ligt 56 jaar Bredase geschiedenis", vertelt Bas van Poppel van Samen voor NAC. "Ik woonde om de hoek en ben er - net als velen - mee opgegroeid. Ik mis de actie, de gezelligheid, het intieme en de saamhorigheid. Lief en leed is er gedeeld. Elke wedstrijd was er wel wat."

"Het kan gaan over die keer dat het dak van de B-side in brand stond of over de lichtmast waarvan de supporters de sleutel hadden zodat ze er vuurwerk konden verstoppen", vervolgt Maarten. "Maar we interviewen bijvoorbeeld ook oud-speler Ton Cornelissen die vertelt over de kleedkamergeheimen. De onderwerpen komen uit de gehele periode en niet alleen uit de treurige jaren tachtig of de happy jaren negentig."

Samen voor NAC wil het project in 2025 realiseren, maar daar is wel 60.000 euro voor nodig. De helft is inmiddels als subsidie toegezegd door de gemeente Breda, op voorwaarde dat de andere helft - 30.000 euro - door NAC-supporters wordt opgehoest. "Daarvoor hebben we een actie bedacht", vertelt Maarten. "John van Ierland heeft een supervette A2-tekening gemaakt, gebaseerd op een legendarische foto van het stadion aan de Beatrixstraat van Marco Magielse. Die laten we signeren door achttien oud-spelers en deze kan - in beperkte oplage - ingelijst gekocht worden voor 250 euro. Compleet met preegstempel (red. notarissstempel) en certificaat."

Eén van die oud-spelers die signeert is Ton 'Toto' Cornelissen die in het seizoen 1990/1991 maar liefst 35 goals maakte voor NAC. "Ik heb mooie herinneringen aan de Beatrixstraat, dus natuurlijk doe ik daaraan mee", zegt hij. "Ik heb er veel doelpunten gemaakt en er een warm gevoel bij. Er zit hier zo veel nostalgie dat dit afgebroken stadion zo'n historische wandeling wel verdient."

Want dat is ook belangrijk voor de jongere generaties, zo weet Bas van Poppel. "Onze kinderen zijn allemaal echte diehard NAC-supporters, maar dat moesten we ze ook een beetje leren. Zo'n historische wandeling helpt daarbij. Dat ze begrijpen dat er niet alleen maar Messi's en Ronaldo's zijn."