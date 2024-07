Dit slimme speeltoestel moedigt kinderen aan om samen buiten te spelen

Hoe maak je buitenspelen zo uitdagend, dat kinderen de telefoon of computer links laten liggen? Met die uitdaging ging Ramon de Roij van Novasports uit Nuenen aan de gang. Hij bedacht de Moby Playground, een 'slim' speeltoestel dat door de provincie is uitgeroepen tot meest vernieuwende speeltoestel voor kinderen. Het bedrijf won 40.000 euro om de ontwikkeling van het speeltoestel een extra duwtje in de rug te geven.

'Hey, kom je spelen' het is een van de teksten waarmee de Moby Playground kinderen uitnodigt om te komen spelen. Zodra een van de kinderen een hand in de koepel steekt, volgt een gesproken tekst met een bepaalde opdracht. Het speeltoestel heeft in het midden een grote koepel (Moby) met daaromheen een kleurrijk kunstgrasveld met verschillende spellen. "Moby is volgestopt met technologie die de kinderen met gesproken opdrachten, muziek en ledlampjes in beweging brengt", zegt Ramon de Roij. Hij is de bedenker van Moby Playground.

"Moby moet kinderen activeren om in beweging te komen."

De Roij is al een paar jaar bezig om zijn idee, met als middelpunt de koepel, verder uit te werken. "Het spel is bedoeld voor scholen, recreatieparken en in de openbare ruimte. Het aanbod vanuit de Moby moet de kinderen activeren en aanmoedigen om samen buiten te spelen. Behalve het bewegen, is er ook interactie. Kinderen moeten weer het beheer krijgen over de openbare ruimte en niet de ouders met hun auto's."

Zo ziet Moby Playground eruit.

Rondom de Moby ligt een kleurrijke kunstgrasmat met een doorsnede van acht meter. Het is verdeeld in vier vlakken: een twisterveld, hinkelbaan, een beek met vissen en een 'De vloer is Lava'-gedeelte. "De spelende kinderen krijgen allerlei opdrachten waarbij ze moeten kruipen, klimmen, rennen of dansen. "Moby geeft een opdracht afhankelijk van het speelveld. Maar kinderen kunnen ook zelf spellen verzinnen of muziek maken."

"De prijs is belangrijk voor de ontwikkeling van het speeltoestel."

De Roij is blij met de innovatieprijs van 40.000 euro. "Dat bedrag is wel cruciaal voor de ontwikkeling van de Moby Playground. Verschillende recreatieparken, scholen of gemeentes hebben al aangegeven zo'n koepel te willen hebben. Zonder de prijs zou ons dat nooit lukken. Als bedrijf zijn we er heel blij mee." Van de Moby Playgrond zijn al twee prototypes gemaakt. Een staat op een bungalowpark in Duitsland, de andere op een basisschool in Valkenswaard. De bedenker hoopt over een halfjaar meerdere van deze speeltoestellen te kunnen leveren. Volgens de bedenker is het vernieuwende speeltoestel weer eens wat anders dan een schommel, klimrek of glijbaan. De geluiden, het licht en de speelvelden vormen een kleurrijk en uitdagend geheel. "Daarnaast kan de software in de koepel aangepast worden, zodat er nieuwe uitdagingen komen voor kinderen."