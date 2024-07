Dinsdag wordt tropisch warm, maar eindigt met code geel

De zomerse temperaturen keren dinsdag weer eventjes terug. Met een verwachte temperatuur van 29 graden gaat het er bijna tropisch aan toe. Maar wie verkoeling zoekt bij het water, kan zijn parasol en opblaasbandjes maar beter goed vasthouden. In de namiddag verwacht het KNMI flinke onweersbuien en harde windstoten: code geel dus. "Dat zal niet zonder slag of stoot gaan", zegt meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza.

Het wordt erg warm dinsdag: gemiddeld zo'n 29 graden, lokaal kan het kwik zelfs de 30 graden aantikken. "Die warme temperaturen hebben we te danken aan een warme, vochtige luchtstroom", legt Jeroen uit. Toch wordt het dinsdag niet een ideale dag om te zonnen. Het blijft veelal bewolkt en de zon krijgt het vooral in het westen van de provincie 'erg moeilijk'.

Donder, bliksem en hagel

Richting het einde van de middag kan de stemming zomaar omslaan. "We krijgen dan weer te maken met een koufront, waar we afgelopen dagen ook veel in zaten. Die koude lucht botst met de warme, vochtige luchtstromen." Gedonder, gerommel en hele flinke windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur als gevolg.

LEES OOK: Deze dingen moet je zeker niet doen tijdens onweer

En dat is nog niet alles. Naast een flinke plens regen worden er ook hagelstenen verwacht. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Houd er dus rekening mee dat de parasol op tijd weer ingeklapt moet worden. "Hoe laat dat precies is valt moeilijk te zeggen. Het kan nog erg variëren, maar de kans is het grootst richting het einde van de middag en het begin van de avond", sluit Jeroen af.