Joosterhouter stopt na 9 jaar en 420 vlogs over Oosterhout: 'De koek is op'

Het begon negen jaar geleden als grap, maar inmiddels heeft ‘Joosterhouter’ 420 vlogs gemaakt. "Het doel was om Oosterhout goed op de kaart te zetten." Nu hangt inwoner Joost Roovers (41) zijn vlogcamera aan de wilgen.

In het begin van zijn vlogcarrière werd Joost voor gek verklaard. “Dan liep ik dus rond met een telefoon en zeiden mensen: ‘Waar jij mee bezig bent, dat snap ik niet.’ Dan stonden ze achter mij te luisteren naar wat ik te zeggen had. Daar werd ik heel zenuwachtig van. Tegenwoordig ben ik de schaamte voorbij.”

Met zijn vlogs wilde hij Oosterhout goed op de kaart zetten. Hij zag dat zijn stad een aantal keer slecht in het nieuws kwam, zoals bij opstootjes in de Klappeijstraat, de uitgaansgelegenheid in Oosterhout. “Dat wordt dan zó uitgelicht.” Jammer, vond Joost. “Oosterhout heeft zoveel meer te bieden. Ik vond het belangrijk om te laten zien: wat doen we hier allemaal, wat hebben we hier? En dat is veel.”

Van het jaarlijkse Parkfeest en Oosterhout Live, tot aan de carnavalsoptocht in Kaaiendonk en de kunstexpositie in de Heilige Driehoek: Joost was er allemaal bij met zijn vlogcamera. Hij liet de kijkers van zijn vlog kennismaken met de Oosterhoutse cultuur en geschiedenis. “Dat ik nog geen lintje heb gehad, daar sta ik van te kijken,” grapt hij in zijn 420ste en tevens laatste video.

Zijn privéleven deelde hij eerst ook in zijn vlogs, maar dat liet hij achterwege nadat vrienden hem hadden opgelicht. Nadat hij uit de bijstand kwam, besloot Joost zich in zijn vlogs enkel nog te richten op het Oosterhoutse.

Negen jaar lang vloggen was ‘een persoonlijke verrijking,’ aldus Joost. Zo creëerde hij een divers netwerk en stapt hij nu makkelijker op anderen af. “Er zijn heel veel deuren voor mij open gegaan.”

De rondleiding door het schoonwaterriool, het zeemeerminzwemmen in zwembad De Warande en de torenbeklimming van de leegstaande Antoniuskerk noemt Joost zijn meest memorabele vlogs. “Maar het is te veel om op te noemen.”