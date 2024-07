Kampeerplaatsen verdwijnen uit Brabant, vakantieparken flink gegroeid

Het aantal Brabantse kampeerplaatsen wordt steeds schaarser. In de afgelopen tien jaar zijn er veel slaapplaatsen verdwenen, terwijl vakantieparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS.

De populairste locatie is overduidelijk Kaatsheuvel. Om en nabij de thuishaven van de Efteling en Tilburg liggen maar liefst tien vakantieparken waar vakantiegangers welkom zijn. Van de 34 vakantieparken die Brabant telt, zijn de meeste in handen van Roompot. Maar liefst zes vakantieparken zijn onderdeel van deze keten. Ook Landal Greenparks is een grote speler; de organisatie heeft vijf vakantieparken in haar bezit. Zoom in op de kaart om de precieze locatie te zien.

De meeste parken zijn dan ook in het midden van de provincie te vinden. Hier is het aantal slaapplaatsen in vakantieparken de afgelopen tien jaar met meer dan 50 procent gestegen. In het oosten is deze groei wat kleiner (vijf procent in Noordoost, acht procent in Zuidoost), in het westen neemt het aantal vakantieparken zelfs met tien procent af. Klik op de regio om de precieze percentages te bekijken.

Het aantal kampeerplaatsen is de afgelopen tien jaar in de hele provincie juist afgenomen. Vooral in het oosten verdwijnen of krimpen veel campings; het aantal slaapplaatsen is hier de afgelopen tien jaar met meer dan een kwart gekrompen. 'Camperaar'

Doodzonde voor de echte kampeerliefhebber, vindt Dennis van Orsouw. Dennis trekt er vaak vanuit Rosmalen op uit met de camper. Samen met partner Nancy en teckel Daisy delen zij ervaringen op hun eigen YouTube-kanaal. Als echte ‘camperaar’ wil hij graag blijven bewegen en voelt hij zich niet thuis in een vakantiepark. Ook worden de kleine, persoonlijke campings steeds vaker overgenomen door grote organisaties: “Je ziet steeds vaker dat campings worden opgeslokt door de grote jongens. Ineens moet je inchecken bij een zuil en komt de beheerder één keer langsrijden in een golfkarretje om te kijken of alles naar wens is. Heel onpersoonlijk”, vindt Van Orsouw.

