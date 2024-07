Tieners in de sportschool: 'Ze jutten elkaar op en dat kan gevaarlijk zijn'

Jongeren gaan steeds vroeger naar de sportschool. Onder het motto 'bewegen is gezond'. Maar als jongeren met zware gewichten aan de slag gaan, kan dat voor blessures zorgen. Ook is het gebruik van doping verleidelijk zodra ze minder snel spiermassa kweken dan leeftijdsgenoten, waarschuwt een expert.

"En niet alle sportscholen bieden even goede begeleiding. Terwijl dat, zeker als kinderen nog in de groei zijn, wel nodig is. Jongeren mogen zichzelf wel opdrukken, maar ze mogen niet met gewichten werken, tenzij heel licht. Anders heb je kans op ernstige blessures", weet Elling.

Een 16-jarige jongen die, liggend op een drukbank in de sportschool, zware gewichten omhoog drukt. Dit soort beelden kom je overal op social media tegen. "Jongeren zien die beelden en willen hetzelfde uiterlijk", zegt sportonderzoeker Agnes Elling, die in Amsterdam bewegingswetenschappen studeerde en op sportonderzoek promoveerde bij Tilburg University.

Het probleem volgens haar: sommige jongens worden te fanatiek en slaan door. Ze komen bijna iedere dag in de sportschool. En ook al doe je zware oefeningen, dan nog neemt bij de een de spiermassa niet zo snel toe als bij de ander. "Jongens sporten vaak in groepjes en jutten elkaar op. Je kunt dan worden verleid om doping te nemen om sneller en beter resultaat te boeken. Doping is op social media eenvoudig verkrijgbaar. Ouders en medewerkers van de sportschool moeten het goed in de gaten houden", zegt Elling.

Ze snapt wel dat fitness een populaire sport is. "Bij een voetbalclub zit je vast aan vaste trainingstijden en wedstrijdtijden. Fitness is flexibel, je kunt het op ieder tijdstip, elke dag van de week doen."

