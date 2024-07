Breakdancer Menno niet alleen creatief op de dansvloer

In de breakdance-scene is Menno van Gorp een grootheid. De 35-jarige Tilburger was in zijn carrière al drie keer de beste van de wereld, maar volgende maand moet zijn sportieve hoogtepunt worden. In Parijs staat breaking voor het eerst en tevens voorlopig voor het laatst op het programma van de Olympische Spelen. “Ik was altijd 70 procent kunstenaar en 30 procent atleet, de laatste jaren is dat omgedraaid.”

Menno hoeft zich niet te introduceren binnen het wereldje. Op 12-jarige leeftijd begon hij met breaking, zoals de sport heet tijdens de Olympische Spelen. Hij won in de daaropvolgende jaren titel na titel, waaronder drie keer die van wereldkampioen. Toen bekend werd dat de sport op de Olympische Spelen zou komen, werd dat zijn hoofddoel. Na een traject van zo’n drie jaar werd het echter spannend of de in Tilburg opgegroeide ‘b-boy Menno’ zich zou plaatsen voor Parijs. Uiteindelijk kreeg hij eind juni na twee olympische kwalificatietoernooien in Shanghai en Boedapest groen licht om te gaan.

"Een jurysport, er kan van alles gebeuren."

“Het is een jurysport, er kan altijd van alles gebeuren. Ik heb altijd vertrouwen gehad, maar je loopt een kans dat het niet lukt. Heel mooi om dit richting het einde van mijn carrière mee te mogen maken.” De Menno tijdens de kwalificatietoernooien is een andere dan de Menno straks in de Franse hoofdstad. “Ik ben zo lang bezig geweest met dit traject dat aan het einde de druk toenam. Nu de spanning is weggevallen, ga je dat zien in mijn dans. Ik sta er met een beter gevoel en ga voor een podiumplek.” Het wordt de enige keer dat Menno op de Olympische Spelen actief zal zijn. In 2028 staat breaking namelijk niet meer op het programma. "Jammer dat we het niet eerst in Parijs mochten laten zien en dat daarna een beslissing wordt genomen. Ik sluit niet uit dat de sport in 2032 terugkeert.”

"Bewegingen in hoofd en muscle memory krijgen."

Tijdens zijn carrière legt hij de lat hoog voor zichzelf. Na Parijs komt er weer meer ruimte voor creativiteit. “Voor grote toernooien heb ik altijd hard getraind, maar dat stond qua tijdsduur niet in verhouding tot nu. Ik houd mijn ogen open voor nieuwe bewegingen, maar het gaat er voor de Spelen vooral om zo sterk mogelijk te zijn en de bewegingen in mijn hoofd en muscle memory, het spiergeheugen, te krijgen. Het moet er op de juiste manier en op het juiste moment uitkomen.”

"Je kunt bij breaking zoveel wegen bewandelen."

Breakdance speelt een belangrijke rol in het leven van de in Rotterdam woonachtige Menno. Naast vele trainingsuren en wedstrijden over de hele wereld zet hij zich op andere vlakken in. “Ik geef iedere woensdag les aan jonge kinderen en aan dansers met een hoog niveau. Daarnaast organiseer ik evenementen. Breaking is zo breed, je kunt zoveel wegen bewandelen. Ook na mijn loopbaan ga ik hierin verder.” “Verder vind ik het leuk om als jurylid actief te zijn. Het is belangrijk om mensen van verschillende generaties op die stoelen te hebben zitten. Die weten wat er speelt." Andere passies van Menno zijn zijn kinderen, hij fotografeert graag, maakt kunst en ontwerpt kleding. Zijn outfit voor de Olympische Spelen heeft hij niet zelf gemaakt. “Maar we mochten wel input geven hoe het eruit ziet en hoe het moet zitten. Het ziet er goed uit.” Kijk hieronder voor de finale van het WK van 2017: