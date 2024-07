Grote hagelstenen en 'intensief onweer' verwacht: KNMI geeft code oranje af

Het KNMI heeft de waarschuwing voor de zware onweersbuien die in aantocht zijn verzwaard. Code oranje is afgegeven. Het KNMI waarschuwt voor intensief onweer en flinke hagelstenen, twee tot vier centimeter groot.

"We kunnen ons schrap zetten", vertelde weerman Alfred Snoek van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen op Omroep Brabant. "De regen- en onweersbuien schuiven waarschijnlijk al vrij vroeg in de avond het westen van de provincie binnen. Halverwege de avond zijn ze alweer verdwenen naar het noordoosten, maar in de periode dat ze overtrekken, kan het eventjes flink onweren en kan een flinke plens regen vallen."

Volgens het KNMI is twintig tot veertig millimeter neerslag in korte tijd mogelijk.

Hagel en windstoten

Heel lokaal kan wat hagel vallen en Alfred waarschuwt ook nog voor windstoten met snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur. "Ik kan me voorstellen dat niet elk zwak boompje daar tegen bestand is."

Voor de regen- on onweersbuien uit krijgen we een tropische en behoorlijk zonnige dag. "In het uiterste westen van de provincie wordt het 28 graden en rond Valkenswaard en Eindhoven zijn temperaturen tot 30 graden mogelijk."