Bianca hoeft toeterboete niet te betalen, nu wil ze 'vol op de claxon'

Goed nieuws voor de toeteraars die zaterdag na de wedstrijd tegen Turkije in Breda op de bon zijn geslingerd wegens ‘onnodig toeteren’. De boetes zijn geseponeerd en daarmee vervallen, zegt de gemeente Breda. Bianca Grootbleumink, die samen met vijf anderen een boete kreeg, is er blij mee. “Echt heel fijn en terecht natuurlijk.”

Bianca (47) kreeg de boete zaterdagavond in het centrum van Breda na de wedstrijd tegen Turkije. Na afloop van de kwartfinale reden ze terug naar hun woonplaats Tilburg en kwamen in het centrum vast te zitten in het feestgedruis. “Iedereen toeterde, er hingen mensen uit de autoramen met vlaggen, iedereen blij”, vertelde Bianca. Ook zij toeterde en kreeg daarvoor een bon van handhaving.

Nadat ze haar verhaal tegen Omroep Brabant had gedaan, volgde een waar ‘gekkenhuis’. “Niet normaal hoeveel reacties ik heb gehad en hoe vaak ik ben gebeld door kranten en andere media”, zegt ze. “Het is echt een beetje uit de hand gelopen. Blijkbaar waren een hoop mensen het met me eens”, denkt Bianca.

Wie het in ieder geval met haar eens is, is de gemeente Breda, want de boetes zijn vervallen. “We zijn er nu mee bezig. Binnen enkele dagen horen de mensen die een boete hebben gekregen dat deze is geseponeerd”, zegt een woordvoerder. Volgens haar was vooraf met de politie al afgesproken om toeteren rond wedstrijden te gedogen, tenzij er sprake zou zijn van ‘excessen’. Daar was hier geen sprake van, zegt ze. "Als gemeente zijn we juist blij met de grote collectieve vreugde die afgelopen zaterdag heerste en dat die zonder wanklank is verlopen."