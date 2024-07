Marie Christien hoopt dat tuinparadijs tóch kan blijven: 'Klein feestje'

Lange tijd leek het onvermijdelijk dat de ecologische moestuin van Marie Christien in Son zou verdwijnen, maar door een massaal ondertekende petitie, gloort er weer licht aan de horizon van haar Verborgen Paradijs, zoals de tuin heet. De petitie werd bijna achtduizend keer ondertekend, dinsdag ging ze naar het gemeentehuis om actie te voeren

Het Verborgen Paradijs is in dertien jaar tijd alleen maar gegroeid en verder uitgebreid. Volgens de gemeente zo ver, dat het de natuur juist zou schaden. De tuin past niet in het bestemmingsplan, is het standpunt van de gemeente. Marie Christien vermoedt dat behalve haar tuin, ook de dierenverblijven een probleem zijn voor de gemeente.

"Er waren mensen met allerlei borden, er werd gezongen en we hebben een filmpje laten zien over het belang van het Verborgen Paradijs. Dat heeft echt geholpen om onze boodschap kracht bij te zetten: het Verborgen Paradijs heeft een educatieve functie voor ontzettend veel mensen."

Marie Christien en vaste bezoekers van de tuin willen dat het Verborgen Paradijs blijft bestaan. Eigenlijk had ze per 1 juli nog maar vier maanden de tijd om het hele terrein te openen. Marie Christien hoopt dat de handtekeningactie helpt om haar tuin open te houden.

De handtekeningactie werd 7765 keer digitaal ondertekend en 764 keer op papier. "De burgemeester deed een kort woordje en nodigde me daarna uit voor een gesprek. Ik wil niet zeggen dat we er al zijn, maar er is een opening. Ik ben heel blij."

Of de samenwerking tussen Marie-Christien en de gemeente er ook daadwerkelijk gaat komen, is nog de vraag. Er is nog geen afspraak gemaakt met de burgemeester. Hoe dan ook is het reden genoeg voor een 'klein feestje', zegt Marie Christien: "We drinken er een biertje op, maar zullen nog lang niet klaar zijn."