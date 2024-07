Efteling onthult openingsdatum én binnenkant nieuwe attractie Danse Macabre

31 oktober. Die datum kunnen Eftelingfans met dikke stift omcirkelen op de kalender. Want op Halloween – hoe kan het anders – opent het park zijn nieuwste attractie: Danse Macabre. “Dan kunnen we héérlijk griezelen, op z’n Eftelings.”

Hier en daar worden nog wat stenen gelegd naast de immense abdij, een paar boompjes gaan de grond in en twee bouwvakkers lopen met lange zwarte buizen die gasten straks door de ‘wachtreis’ moeten loodsen. Het is duidelijk: het zijn de laatste loodjes, voordat de langverwachte vervanger van het Spookslot over een paar maanden de deuren opent.

Al met al straalt de ontwerper van trots. “Ik sta hier gewoon midden in mijn eigen tekening. Die is zo goed als werkelijkheid geworden. Zo bijzonder om dat nu aan iedereen te kunnen laten zien.”

Maar wat misschien nog meer opvalt, zijn de gelijkenissen met het Spookslot. “We vonden het belangrijk om elementen terug te laten komen” legt Verheij uit. “Denk aan de duistere kaarsenhouders. Of de dansende balustrades. Al hebben we die dit keer wel iets steviger gemaakt dan van piepschuim.”

“Zo kun je straks binnen tien seconden een afstand van veertig meter afleggen”, verzekert Remko van Hoek. Als Lead Engineer Show is hij verantwoordelijk voor de techniek achter de rit. Een rit die uniek in de wereld is, trouwens. “Deze grootte en combinatie van onderdelen zie je nergens.”

Wat ook bijzonder is, is de attractie zelf. Gasten nemen straks plaats in een van de zes koorbanken, die elk op een kleine draaiende schijf staan. Die zijn vervolgens weer onderdeel van een nog veel grotere schijf, van zo’n achttien meter doorsnede. Een soort gigantisch muntstuk, dat kan kantelen, maar ook nog eens drie meter omhoog en omlaag kan.

Leuk, maar het geeft ook extra druk. Want bij zo’n nieuw attractietype liggen kinderziektes op de loer. Geeft Van Hoek direct toe. “We verleggen grenzen. Tuurlijk is dat extra spannend. Maar tijdens het testdraaien, ziet het er vooralsnog goed uit. En daar gaan we de komende maanden volop mee door.”

Dat testen gebeurt nu overigens nog met lege stoeltjes. “Eind augustus hoop ik er voor het eerst in te zitten”, blikt de technicus vast voorzichtig vooruit. Of ‘ie daar een beetje zin in heeft? “Enorm! Die eerste keer dat je écht deelneemt aan de attractie, is bij uitstek het mooiste moment.”

Geldt ook voor Verheij. “Eindelijk kunnen we vertellen dat gasten vanaf 31 oktober deze kapel kunnen betreden. Ik beloof dat het spannend wordt, griezelig, én… Met een enorme apotheose op het eind. Maar dát houden we nog even geheim.”