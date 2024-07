Stormschade valt tot nu toe mee in Brabant, al zijn we wel koploper

Het aantal schademeldingen als gevolg van de hevige regen en wind dinsdagavond valt vooralsnog mee, zeggen verzekeraars. Bij de Tilburgse verzekeraar Interpolis zijn woensdagochtend 101 schademeldingen binnengekomen. Brabant is daarbij wel koploper: 78 van de 101 meldingen komen uit Brabant.

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

Het KNMI gaf dinsdagavond code oranje af om de zware onweersbuien die vanaf de namiddag over Brabant trokken. Toch hebben de buien nog niet tot veel schademeldingen geleid. "Het lijkt mee te vallen", zegt een woordvoerster. "Maar meestal wordt het in de loop van de dag wat drukker met meldingen."

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

Rest van het land

Ook bij de verzekeraars van financieel concern NN vallen de schademeldingen mee, zegt een woordvoerder. Vooralsnog zijn er ongeveer vijftig binnengekomen door het hele land bij de labels Nationale-Nederlanden, OHRA, SNS Verzekeringen, ING Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen.

Het gaat vooral om omgevallen bomen, schade in de tuin, kleine overstromingen of schade aan de auto. "Verhoudingsgewijs is er niet zo veel schade in vergelijking met het weerbeeld dat vooraf werd geschetst", schrijft de woordvoerder, die ook waarschuwt dat er nog nieuwe meldingen kunnen binnenkomen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Donkere wolken trekken over Brabant, bekijk hier de spectaculaire beelden