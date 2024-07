Tim reist als Mister Gay Europa rond om te praten over mentale problemen

Mensen binnen de regenbooggemeenschap zijn vaker depressief en denken meer aan zelfmoord dan anderen. Om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken, trekt Tim Küsters (29) uit Den Bosch door heel Europa. Hij is Mister Gay Europe en strijdt ervoor dat mensen meer met elkaar praten over mentale gezondheid binnen de lhbti+-gemeenschap. En hij leert er zelf ook nog wat van. “Met een directe vraag kun je eerder iemand redden dan dat je er kwaad mee doet."

Het is niet al te best gesteld met de mentale gezondheid van lhbti+'ers, blijkt al jaren uit onderzoeken. Zo rapporteerde kennisinstituut Movisie vorig jaar nog dat bijna de helft van de lesbische, homoseksuele en biseksuele volwassenen wel eens aan zelfmoord denkt. Dat is vier keer hoger dan bij de rest van de bevolking. Daarnaast heeft 48 procent van de jongeren psychische problemen, tegenover 18 procent bij heteroseksuele jongeren. Dat moet veranderen, vindt Tim. Hij bedacht een campagne, waarmee hij werd verkozen tot Mister Gay Europe. Al het hele jaar probeert Tim ervoor te zorgen dat mensen met elkaar durven te praten over hun problemen. Want als we dat niet doen, blijft er volgens hem een stigma hangen op mentale problemen. "Mensen denken vaak dat ze zich aanstellen. Dat idee moeten we doorbreken."

"Ik wilde heel graag hetero zijn."

Als Mister Gay Europe geeft hij nu speeches op bijvoorbeeld de Pride in Brussel, Barcelona en Amsterdam. Deze maand bezocht Tim zelfs de burgemeester van Oslo en gaf hij een speech op het Human Rights Congress in Thessaloniki. "We moeten ons er echt bewust van zijn dat de cijfers ieder jaar negatiever worden", zegt Tim. "Daar is niet één oorzaak voor aan te wijzen. Binnen de lhbti+-gemeenschap doen veel mensen zich bijvoorbeeld anders voor dan ze zijn, omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden."

Tim Küsters spreekt op allerlei evenementen in Europa over mentale gezondheid (foto: privéfoto).

De huidige Mister Gay Europe heeft zelf ook zijn problemen gehad. Hij had altijd een grote kinderwens, maar dacht dat dat onmogelijk was omdat hij op mannen valt. "Ik was daar op jonge leeftijd veel mee bezig. Ik wilde heel graag hetero zijn. Dan zou ik gemakkelijker kinderen kunnen krijgen, dacht ik altijd. Dat doet wel iets met je." Inmiddels gaat het goed met Tim. Hij heeft een partner die al twee kinderen had, zijn kinderwens is vervuld en hij zit goed in zijn vel. Nu wil Tim graag anderen helpen. "Ik heb niet de waarheid in pacht als het gaat om hoe je van mentale problemen afkomt. Maar het is wel belangrijk om mensen ook te laten weten dat ze iets kúnnen doen, zoals professionele hulp zoeken en met elkaar praten."

"Je hoeft niet met oplossingen te komen."

Tijdens zijn werk als Mister Gay Europe heeft Tim zelf ook veel geleerd, bijvoorbeeld hoe je praat met mensen die niet goed in hun vel zitten. "Als iemand zegt dat het niet zo goed gaat, moet je wel bereid zijn om echt te luisteren. Je hoeft niet met oplossingen te komen", legt hij uit. "Ik heb vooral geleerd dat het goed is om vragen te stellen. Als je denkt dat iemand zelfmoordgedachten heeft, vraag daar dan naar. Dat voelt veel te direct, maar met zo'n vraag kun je eerder iemand redden dan dat je er kwaad mee doet." Deze inzichten deelt Tim vervolgens weer via zijn campagne en op evenementen. In hoeverre zijn werk afgelopen jaar effect heeft gehad, is volgens Tim moeilijk te meten. "Ik zie wel overal waar ik kom dat de cijfers die ik deel over de mentale gezondheid echt binnenkomen. Ik zie dat mensen dan ook met elkaar in gesprek gaan. Dat vind ik al fijn." Dit jaar mag Tim als Mister Gay Europe nog doorgaan met zijn campagne. Volgend jaar wordt een nieuw iemand gekozen. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.