Personeel verplicht vrij bij EK-winst en dat kost bedrijf duizenden euro's

Het EK voetbal is voor het personeel van RB Media in Breda extra spannend. Als Oranje in de finale komt én het toernooi wint, krijgen ze de volgende dag allemaal vrij. Dat hebben de eigenaren zeven jaar geleden als grapje opgenomen in het bedrijfsreglement. "Voor veertig personeelsleden kost dat duizenden euro's. Het is een duur geintje, maar het is het waard!"

Als Oranje zondagavond de Europese titel pakt, mogen de werknemers van RB Media dus thuisblijven. "Bij het opstellen van een nieuw bedrijfsreglement dachten we zeven jaar geleden als directie na over wat we zelf zouden willen als Nederland kampioen mocht worden", vertelt directeur Jean-Paul Kuijpers. "De conclusie was dat we niet op het werk zouden zijn. Maar hoe verkoop je dat aan je personeel? Dat kan maar op één manier en dat is door de boel dicht te gooien."

Het staat er zwart op wit onder het kopje 'bijzondere vrije dagen'. Tussen Kerstmis, Pasen en Koningsdag valt in het bedrijfsreglement te lezen: 'De dag nadat het Nederlands heren voetbalelftal Europees- of wereldkampioen wordt'.

"Het was eigenlijk een soort gimmick", vervolgt hij. "Een regel met een knipoog waarvan de verwachting was dat we die toch nooit hoefden uit te voeren. Maar het komt toch dichterbij en we zien nu dat deze extra vrije dag leeft in het bedrijf. Ze zijn er mee bezig en natuurlijk gaan we dit uitvoeren."

Mocht het zo ver komen, dan wordt het wel een duur grapje voor het Bredase bedrijf. "Dit kost ons duizenden euro's", legt Kuijpers uit. "We hebben veertig personeelsleden en dus gaat het om veertig vrije dagen. Met dat aantal uren kun je iemand twee maanden volledig aan het werk houden en dat kost dus ook twee maandsalarissen. Het exacte bedrag weet ik niet, want ik heb het gelukkig nog niet helemaal doorgerekend", zegt hij lachend.

Maar natuurlijk houdt niet iedereen van voetbal. Klanten én personeel. "We hebben er daarom nu voor gekozen dat iedereen die wil maandag vrij mag zijn", legt Kuijpers uit. "Of ze kiezen ervoor om dinsdag naar de huldiging te gaan. En het personeel dat helemaal niets met voetbal heeft, krijgt gewoon een extra vrije dag op een ander tijdstip."

"Het is in ieder geval een duur geintje, maar het is het meer dan waard. Vooral de voorpret is goud waard. We hebben er zoveel plezier mee en het voegt echt iets toe aan de prestaties van het Nederlands elftal. We houden hier van voetbal en van plezier."

Maar voor één persoon heeft de grap ook een schaduwzijde. Inge Bakkers is de planner van het personeel van RB Media. "Dit vergt nog wel even wat uitdaging", zegt ze diplomatiek. "Ik zal even hard moeten nadenken om dit op te lossen. Maar het is natuurlijk heel leuk voor iedereen en ik neem maandag zelf ook vrij!"

"Dit is echt superleuk", zegt haar collega Mathias. "Anders zitten er maandag heel veel brak achter hun bureau denk ik." Ook Isa is er blij mee: "Ik vind het verrassend en verfrissend. Maar ik ben bang dat het niet zo ver komt. Er is hoop, maar Spanje is een hele goede tegenstander."

"Tja", besluit Jean-Paul Kuijpers. "Wij calculeren deze vrije dag al in en het scenario ligt klaar. Dus wij geloven in een Europese titel."