Engelsman Jason kijkt de wedstrijd hier en gaat mee van links naar rechts

Engelsman en voetballiefhebber Jason Warner (36) is uitgerekend in Nederland tijdens de halve finale tussen Oranje en Engeland. Toevallig had hij weken geleden een kaartje voor een rondleiding in het Philips Stadion geboekt. Hij vindt het leuk om in zijn vakantie stadions in Europa te bezoeken. En dus zit hij woensdagavond tussen Nederlanders in Eindhoven de wedstrijd te kijken. “Niet zo gepland”, zegt hij.

Jason komt uit Londen. Hij wandelt woensdag in een Manchester United-shirt door Eindhoven en al gauw klinkt er gejuich vanaf het terras. Een groep Engelsen is er neergestreken met een flink pot bier voor de neus. De Engelse vlag hangt over een stoel. ‘England, England, England’ zingen ze. Jason zingt al snel mee. De groep is met de trein onderweg naar het stadion in Dortmund. "Dat was goedkoper", roepen ze. Jason gaat er even bij zitten. Hij heeft een ticket om donderdag terug te vliegen naar Engeland. De wedstrijd volgt hij dus hier. “Het zal heel spannend zijn. Beide teams hebben geweldige spelers.” Engeland heeft ook wel wat geluk gehad dat ze zover zijn gekomen, vindt hij. “Maar vanaf nu gaan we presteren. Onze spelers gaan nu als een team spelen. Ik heb er veel vertrouwen in.” Jason heeft nu vakantie en daarom boekte hij de stadiontour in Eindhoven. Al tien stadions bezocht hij in Europa. Een shirtje uit de fanstore mag niet ontbreken. Zelf voetbalt hij ook, als verdediger. Zijn grote voorbeeld is een Nederlander, Jaap Stam, die nog bij PSV en Manchester United speelde. Het is dan ook niet toevallig dat hij juist in Eindhoven is.

Toerist Jason wil een shirtje van de clubs waar hij voor een stadiontoer is (foto: Rogier van Son).

Jason maakt zich wel wat zorgen over de trots van de stad, Cody Gakpo die nu bij Liverpool in Engeland speelt. “Ik ben bang voor hem. Hopelijk kunnen we hem stoppen.” Vol vertrouwen is hij wel over de einduitslag. “Het wordt 2-1 voor Engeland. In de extra tijd scoort Bellingham.” Op zijn hotelkamer voetbal kijken, is zeker niet de bedoeling. Daarom gaat hij woensdagavond in Eindhoven naar een Ierse pub, in de hoop daar nog wat Engelsen tegen te komen. En hoewel hij ‘zeker weet’ dat Engeland wint, wil hij met plezier ons voetbalgebruik ‘To the left, to the right’ - 'Links, rechts' van Snollebollekes - oefenen. “Wij hebben 'Sweet Caroline', maar dit is een heel pakkend liedje.” En als Nederland wint, wat Jason dus zeker niet verwacht, dan is hij de beroerdste niet om mee te springen. “Los van het resultaat zal ik meedansen”, belooft hij. De Engelsman is onder de indruk van hoe het voetbal in Nederland gevierd wordt. ”De oranje kleur die je overal ziet, is geweldig. Heel levendig! Ik hou wel van de oranje shirts.”

Jason oefent Linkt Rechts van Snollebollekes.