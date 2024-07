Meer nieuwbouwwoningen verkocht: kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar geleden. In totaal werden in heel Nederland 4400 nieuwbouwwoningen verkocht, een stijging van 34 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De prijzen van deze huizen stegen met 1,4 procent, meldt het CBS. In onze provincie werden de meeste nieuwe huizen gebouwd in Tilburg.

De prijs van nieuwbouw is daarmee minder snel gestegen dan die van bestaande koopwoningen, die 3,8 procent duurder zijn geworden. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning staat volgens de laatste gegevens op 493.000 euro. Dat is iets minder dan de 499.000 euro in het laatste kwartaal van vorig jaar. De meeste nieuwe Brabantse woningen zijn in Tilburg gebouwd. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er maar liefst 630 woningen aan de voorraad toegevoegd. Dat is meer dan drie keer zoveel als de ‘nummer 2’, Eindhoven, waar 175 nieuwbouwwoningen zijn gebouwd. Klik op de gemeente om het precieze aantal te zien:

Wachten op privacy instellingen...

In de hele provincie zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 2.486 nieuwe woningen bij gekomen. Iets meer dan een jaar geleden, in 2023 waren dit er nog 2.437. Op landelijk niveau is er juist minder gebouwd. Dit jaar werden er in dezelfde periode 15.500 Nederlandse woningen gebouwd, vorig jaar waren dit er iets meer dan 17.000. Het is logisch dat een gemeente als Tilburg meer kan bouwen dan een kleinere gemeente, zoals Alphen-Chaam of Baarle-Nassau. Om de vergelijking wat eerlijker te maken, is hieronder een zelfde soort kaart, maar dan vergeleken met het totale aantal woningen in het begin van de meetperiode:

Wachten op privacy instellingen...