Parkfeest in financiële nood, nieuwe editie op de tocht: 'Doodzonde'

Geld inzamelen voor een bouwhal voor carnavalswagens. Met dat idee bedacht Boy Neomagus (71) Parkfeest. Na 26 edities ziet hij ‘zijn kindje’ mogelijk verdwijnen uit het Slotpark in Oosterhout. De organisatie heeft te weinig geld. Door tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren is de financiële bodem bereikt.

"Het was een kind van mij, maar je ziet de kaars langzaam opbranden." Boy is verdrietig dat het doek van ‘zijn’ Parkfeest dreigt te vallen. De Oosterhouter bedacht het festival in 1997. "We zijn begonnen als krakkemikkig, tussen de schuifdeurenfeestje met een krakend podiumpje en bouwlampen, maar we zijn uitgegroeid tot een festival voor jong en oud", vertelt Boy. "Mensen zien genieten van wat jij hebt opgebouwd gaf een ontzettend mooi gevoel." Dat het doek nu dreigt te vallen, is extra zuur: dit jaar zou er een vernieuwd Parkfeest moeten zijn. "We zijn klaar voor de volgende 25 jaar Parkfeest", werd zelfs enthousiast gedeeld. Daar komen ze nu, ruim anderhalve maand na de laatste editie, op terug. "Nu moet het potverdorie beademd en gereanimeerd worden. We moeten uitkijken dat Parkfeest niet uitsterft", reageert Boy. Toch voelde hij de bui al een beetje hangen. "Het was de laatste jaren niet helemaal uitverkocht. Als je een goed product hebt en weet wie je klanten zijn, dan heeft het een grote kans van slagen. Ik denk dat het daarin tekort schoot."

"Huub van der Lubbe van De Dijk noemde Parkfeest het Paradiso in de buitenlucht."

Tegenwoordig verkoopt Boy flamkuchen in het Eerst Eten-laantje op Parkfeest, maar jarenlang was hij verantwoordelijk voor de programmering. Guus Meeuwis, Rob de Nijs, Ilse DeLange en Acda & De Munnik: ze traden allen ooit op in het Slotpark in Oosterhout. "In principe hebben we iedere Nederlandse artiest kunnen krijgen", vertelt hij trots. "Huub van der Lubbe van De Dijk noemde Parkfeest zelfs het Paradiso in de buitenlucht. Een groter compliment kan je niet krijgen." "Artiesten zijn de basis van je feestje. Dan moet je investeren in je line-up", vervolgt hij. Er werd destijds vijftigduizend euro uitgegeven om Anouk naar Oosterhout te halen. De afgelopen jaren wordt er te veel voor voorzichtigheid gekozen, vindt Boy. In mei stond Ilse Delange voor de vierde keer op Parkfeest. Er moet aandacht zijn voor jong talent, maar ook voor nostalgie, vindt Boy. "Ramses Shaffy trad een jaar voor zijn dood nog op op de Heuvel, waar drie generaties zich verzamelden. Zorg voor een mengelmoes voor jong en oud."

"Als er 25.000 tot 30.000 mensen heengaan in zo’n weekend, dan laat het zien hoe waardevol Parkfeest is."