Met deze instructievideo kan de hele wereld hossen op Snollebollekes

Dat de Snollebollekes-hit 'Links Rechts' bij Oranjesupporters goed in de smaak valt, was al bekend. Maar sinds dit EK weten we dat ook alle andere supporters ter wereld maar moeilijk stil kunnen staan op de klanken van de feestact van Rob Kemps. Speciaal voor alle níet-Oranjesupporters, eigenlijk iedereen buiten Nederland dus, hebben wij een instructievideo gemaakt, zodat de hele wereld mee kan hossen.

Rob Kemps staat woensdag 'gewoon' weer in Dortmund. Hij treedt er op voor aanvang van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Engeland.

Maar ondertussen wil de hele wereld weten wie hij nu eigenlijk is. In Amerika schrijven CNN en The New York Times erover en ook de Britse krant The Guardian heeft het over 'onze' Rob Kemps. In een interview met CNN noemt Rob Kemps het 'de oranjewaanzin'. "Iedereen wil er deel van uitmaken. Ik denk dat dat de kracht van het nummer is en ook van de hype op dit moment."

In het artikel wordt duidelijk dat de Amerikanen bewondering hebben voor het nummer. Ze schrijven erover dat het 'eenvoudig' is, 'maar dan op de best mogelijke manier'.

'Onofficiële soundtrack van het EK'

CNN noemt het zelfs het onofficiële Nederlandse volkslied en de 'onofficiële soundtrack van het EK' van dit jaar. De Amerikaanse krant noemt de Oranjemars zelfs 'een internationaal erkend evenement, waar tienduizenden in oranje geklede Nederlanders op af komen'.