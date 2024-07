Bewoner wordt thuis overvallen: man opgepakt

Aan de Schoutenhoek in Uden is een bewoner thuis rond kwart voor negen overvallen. Dat gebeurde door in ieder geval één man die bij de voordeur aanbelde.

Nadat de bewoner opendeed ontstond direct een worsteling. De bewoner raakte hierbij licht gewond. De verdachte sloeg daarna op de vlucht.

Volgens de politie is er woensdagavond 'nog veel onduidelijk'. Zo is niet zeker of er sprake is van een of meerdere daders. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Later op de avond hebben agenten in de omgeving van het huis een verdachte aangehouden. De man is meegenomen naar het bureau en zijn rol wordt onderzocht.