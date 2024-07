Verdachte opgepakt na schietpartij, man doodgeschoten bij appartement

Bij een appartement aan de Markiezaatstraat in Stampersgat is woensdag kort na middernacht een man overleden bij een schietpartij. De verdachte werd even later op de plek van de schietpartij opgepakt, zo meldt de politie. Bewoners reageren donderdagochtend ontdaan. "We werden wakker van de traumahelikopter en hoorden even later dat er geschoten was. Dat hakt er wel in", vertelt een buurtbewoner.

Donderdagochtend is de wijk nog afgesloten, omdat er nog volop onderzoek gedaan wordt. "Ik mag mijn huis niet uit en er mag ook niemand in", vertelt een vrouw vanaf haar balkon. Ze werd wakker van de helikopter die voor haar woning in het weiland landde. "Mensen stonden op straat te schreeuwen. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd", zegt Bea.

Een andere bewoner hoorde de knallen. "Ik schrok wakker en zag dat het kwart over een was. Ik dacht eerst dat het met het EK te maken had", zegt de 64 jarige bewoner. Een ander reageert geschokt als hij hoort wat er gebeurt is. "Hier in Stampersgat, serieus? Ik woon hier pas twee jaar, maar hier gebeurt nooit wat. Daarom zijn we hier juist komen wonen".

Andere mensen uit de wijk kijken er juist niet van op. "Ik schrik hier totaal niet van. Stampersgat is het afvalputje van de gemeente Halderberge", zegt een man op leeftijd.

Het appartementencomplex is een aantal jaar geleden gerenoveerd en zou sindsdien verloederd zijn. "Die flat is een dumpputje", vertelt een 71-jarige man die niet met naam genoemd wil worden. Hij heeft naar eigen zeggen wel meer meegemaakt in zijn wijk. "Mijn vrouw en ik willen hier al een tijdje weg. Dit is niet leuk meer."