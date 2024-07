Verdieping van huis verwoest na brand, bewoners gewond

In de nacht van woensdag op donderdag is rond half twee brand uitgebroken in een huis aan de Brahmsstraat in Tilburg. De brand woedde op de bovenste verdieping. Die is volledig verwoest. Meerdere bewoners raakten gewond nadat ze rook inademden.

Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Brand

Het vuur werd snel gedoofd door de brandweer, al is de bovenverdieping van de woning volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Brahmsstraat was tijdens de brand afgesloten voor verkeer.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.