Verdieping van huis verwoest na brand, buurt schrikt van vlammenzee

In een huis aan de Brahmsstraat in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag rond half twee brand uitgebroken . De brand woedde op de bovenste verdieping. Die is volledig verwoest. Meerdere bewoners raakten gewond nadat ze rook inademden. De buren moesten hun huis uit vanwege de brand.

Over de ernst van de verwondingen van de bewoners is niets bekendgemaakt. Het vuur werd snel gedoofd door de brandweer, toch is de bovenverdieping van het huis volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Foto: Raymond Merkx.

Buurtbewoners geschrokken

Volgens de directe buren woont er een gezin in het huis. De andere buren, die ook flinke schade hebben, zouden niet thuis zijn geweest, zo zeggen meerdere buurtbewoners. “Ik werd wakker gemaakt door mijn man en zag een vlammenzee", zegt buurtbewoner Mia. "Ik vind het heel erg voor de mensen die er wonen. Ik ben niet gaan kijken, maar we zagen de vlammen vanuit onze slaapkamer."

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

De 81-jarige Tiny woont ook in de buurt. Ze moest haar huis zelfs verlaten door de brand. "Ik ben toen gevallen over de slang van de brandweer", zegt Tiny. "Er zit nu een scheurtje in mijn neus. Ik moest zelfs naar de ehbo." Ze vond de brand heel eng: "Ik moest mijn huis uit en dat in het midden van de nacht. Ik ben een uur of drie buiten geweest. Dat was niet fijn."

Foto: Raymond Merkx.