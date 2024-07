Oranjebus op weg naar thuisbasis Ulicoten: 'Op naar het volgende toernooi'

Dortmund kleurde woensdag compleet oranje voor de EK-wedstrijd Nederland-Engeland. In het centrum van de Duitse stad hadden zo'n 100.000 Oranjesupporters zich verzameld op de vele fanpleinen. "Het was een behoorlijke volksoploop", beaamt Sjoerd van Fessem, een van de drijvende krachten achter de beroemde Oranjebus. De bus die donderdag vanuit Dortmund weer op weg is naar thuisbasis Ulicoten.

Sjoerd is net wakker en zijn stem is donderdagochtend, zoals hij zelf zegt: 'Behoorlijk naar de kloten'. Hij blikt in het ochtendprogramma KEI-goedemorgen! van Omroep Brabant terug op het voetbalfeest in Dortmund. "Met onze bus mochten we pas laat de binnenstad in. Men was bang dat er te veel volk op af zou komen. Toen we onder begeleiding van de politie de stad in mochten was er geen telefoonverkeer meer mogelijk. Alles lag plat."

Rond een uur of drie mocht de Oranjebus de binnenstad in. "We reden door een bocht en kregen applaus. Ik heb nog nooit mensen zien applaudisseren voor een bus. In de bus heb ik een paar mensen in de arm geknepen. Kijk wat er nu gebeurt. Het was groots, heel groots."

Ook de wedstrijd wordt nog even onder de loep genomen. "Ik denk dat Oranje terecht is uitgeschakeld. In de eerste helft hingen we te veel met de kont in de zestien. We waren angstig, in plaats van met de kop omhoog en naar voren. In de halve finale vonden we ons Waterloo."

Volgens Sjoerd was de sfeer na afloop relaxed. Iedereen ging rustig naar huis. We hebben in de bus nog een drankje gedaan en zijn er vervolgens mee naar ons hotel gekacheld. De bus is nog heel, zelf ben ik wel 'beschadigd'."