Willy en René willen dat Oranje verjongt: 'Van Dijk kan beter stoppen'

Cody Gakpo, Jerdy Schouten en Stefan de Vrij. Volgens ex-international Willy van de Kerkhof waren dat de drie uitblinkers van Oranje "En daar wil ik Bart Verbruggen bij noemen", zegt broer René. "Echt de keeper voor de toekomst." Daags na de uitschakeling van Oranje gaat de blik dus al vooruit. "Voorin is er veel talent en op het middenveld zitten we goed, alleen achterin moeten we kijken wie de opvolger van Virgil van Dijk wordt."

"Die tweede goal, die had er toch nooit in gemogen", moppert Willy. "Maar ja, bruurke, hij ging er wel in", antwoordt broer René. "Je moet wel gewoon tevreden zijn", vindt de laatste. "We zaten wel bij de laatste vier en dat had vooraf toch niemand voorspeld." Nou ja, bijna niemand. "Ik had het wel voorspeld", zegt Willy.

Willy bekeek de wedstrijd in het stadion. "Een relatie bij PSV bleek een kaartje over te hebben en toen ben ik gegaan. De sfeer rond de wedstrijd was echt geweldig. En alles was op zijn Duits geregeld, uitstekend dus. Behalve de scheidsrechter dan." Ook René was allerminst te spreken over de Duitse arbiter Zwayer. "Die man was onwaardig om deze wedstrijd te fluiten. Alleen al vanwege die penalty. De bal was al lang weg dus die had-ie niet moeten geven. Maar ja, gebeurd is gebeurd"

Onterechte penalty of niet: uiteindelijk kunnen de broers leven met de nederlaag. "Zeker voor rust was Engeland gewoon beter", vindt Willy. "Na rust kwamen we beter in ons spel, maar echte grote kansen speelden we niet uit. Onze aanval was gewoon onvoldoende en dat heeft op dit niveau misschien toch een beetje met kwaliteit te maken."

René beaamt dit: "Eigenlijk zijn Engeland en Nederland allebei niet echt finalewaardig." Willy ziet de finale ook niet echt spannend worden: "Dat wordt een makkie voor Spanje."