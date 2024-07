Maciej overleed bij werkzaamheden op het dak: 'Legde geen zonnepanelen'

De monteur die dinsdagmiddag in Etten-Leur op het dak van een appartementencomplex om het leven kwam, was geen zonnepanelen aan het leggen. Dat stelt John van der List, vastgoedondernemer en eigenaar van het pand aan de Bredaseweg waar het ongeval plaatsvond, tegenover Omroep Brabant. Waardoor de monteur, de 43-jarige Maciej, om het leven is gekomen, is voor John nog altijd niet duidelijk.

Volgens John werkte Maciej als onderhoudsmonteur voor zijn bedrijf, Invest Company BV: “Ik heb vastgoed en twee jongens in dienst voor het onderhoud. Hij voerde kleinschalige klusjes uit zoals het repareren van een kraan die lekt of een koelkast vervangen.” Hij is dus nooit verantwoordelijk geweest voor het leggen van zonnepanelen. “Het is echt niet zo dat we zelf wat hebben geknutseld”, vertelt John.

De elektronica in het gehele pand aan de Bredaseweg, een leegstaand kantoorpand dat twee jaar geleden tot woonruimte werd getransformeerd, is de afgelopen tijd onder handen genomen door een professioneel elektrotechnisch bedrijf. Dit inclusief de installatie van de zonnepanelen. Maciej was dinsdag samen met een collega bezig een kabelgoot te leggen en de elektricien van het elektrotechnisch bedrijf zou vrijdag komen om de laatste hand aan de klus te leggen.

Nooit gevallen

John spreekt berichten in de media tegen dat Maciej van het dak zou zijn gevallen. Zijn collega moest op een bepaald moment extra materialen ophalen en ging van het dak af. Na ongeveer een uur realiseerde de collega zich dat hij zijn telefoon op het dak had laten liggen. Toen hij het dak weer op klom, vond hij het levenloze lichaam van Maciej.

John is volledig ontdaan door het overlijden van Maciej. Hij kreeg het nieuws dinsdag te horen terwijl hij in Frankrijk was en is vervolgens meteen teruggevlogen naar Etten-Leur. Ook heeft hij de familie van Maciej in Polen voorzien van vliegtickets. “Mijn vrouw haalt ze vandaag op van het vliegveld in Eindhoven. De familie wil graag het huis zien waar het allemaal is gebeurd”, vertelt John.

De vastgoedondernemer zag Maciej niet enkel als werknemer, maar ook als een goede vriend. “Vier jaar geleden, toen hij nog in België woonde, ging zijn relatie stuk. Ik heb hem toen geholpen om naar Etten-Leur te verhuizen. En in de vier jaar dat hij hier heeft gewoond, is hij lid geworden van onze vriendenclub.”

Oorzaak onbekend

De precieze oorzaak van het overlijden van Maciej is nog niet bekend. Bij de politie kwam er dinsdag een melding van elektrocutie, maar het is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk de doodsoorzaak is. "Het enige dat ik kan bevestigen, is dat er in de melding van de meldkamer staat dat het lichaam nog onder stroom stond bij het aantreffen", zei een politiewoordvoerder er donderdag over.

De werkzaamheden aan het appartementencomplex liggen momenteel stil terwijl de Arbeidsinspectie onderzoek doet naar de oorzaak van het incident.