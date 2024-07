Dit fietspad is al maanden onbegaanbaar door regen: 'Was niet te doen'

Bospaden die onder water staan of fietspaden met een laagje water. Door de vele regenval van de afgelopen maanden was dat het beeld in veel natuurgebieden. Op het fietspad tussen Uden en Schaijk in natuurgebied de Maashorst staat al lange tijd zó veel water, dat fietsers van de gemeente advies krijgen om lieslaarzen aan te trekken of een andere route te nemen.

Het is fietsen met hindernissen voor iedereen die door het kletsnatte natuurgebied trapt. Als het een paar dagen achter elkaar regent, verandert het fietspad van asfalt in een kabbelend beekje. Daardoor is het drukke fietspad aan de Udensedreef tussen Schaijk en Uden al maanden niet of moeilijk begaanbaar. Hoewel het water eerst hoger stond, is het nog steeds een uitdaging om er doorheen te komen, of zelfs gevaarlijk. "Op de heenweg durfden twee scootmobiels niet door de plassen", vertelt een fietsster tegen Dtv Nieuws. "Pas toen een andere fietser door de plas heen reed, durfden wij het ook aan." Met een mountainbike is het volgens een andere man prima te fietsen. "Een tijd terug was het niet te doen, en nu is alleen het laatste stuk een beetje moeilijk. Je kunt er desnoods een beetje omheen."

De hoeveelheid water in het natuurgebied is volgens Jeroen van den Heuvel, wethouder gemeente Maashorst, 'uitzonderlijk'. Hij zegt dat deze situatie een goede oefening is voor het opslaan van water, maar dat het ondergelopen fietspad een 'pijnpuntje' is. Dat de natuur zo nat is in de Maashorst, hoeft niet per se een probleem te zijn, zegt Van den Heuvel. "We willen in de natuur van de Maashorst zo min mogelijk ingrijpen en de natuur zijn gang laten gaan." Uit veiligheid is het fietspad tijdelijk gesloten, totdat het water meer is gezakt. Fietsers die toch een poging willen wagen, kunnen over een provisorisch pad naast het echte fietspad rijden.