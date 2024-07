PSV neemt na meer dan 100 duels definitief afscheid van Ramalho

André Ramalho gaat PSV definitief verlaten. Het contract van de 32-jarige verdediger liep deze zomer af en op Instagram laat de Braziliaan weten niet meer terug te keren bij de Eindhovense club. PSV en Ramalho waren nog kort met elkaar in gesprek, maar tot een hernieuwde verbintenis kwam het niet.

André Ramalho speelde 128 wedstrijden voor PSV. In drie seizoenen won hij alle nationale prijzen: de Johan Cruijff Schaal (drie keer), de KNVB Beker (twee keer) en het landskampioenschap. Ook in het afgelopen kampioensjaar kwam hij nog in actie in 33 van de 34 wedstrijden in de competitie. Alleen in de grote wedstrijden koos trainer Peter Bosz vaak niet voor de Braziliaan in de basis. De trainer gaf dan de voorkeur aan Jerdy Schouten centraal achterin de verdediging.

"Ik hoop dat jullie hebben gezien hoeveel ik van de club hou en hoeveel moeite ik erin heb gestopt om elke dag het PSV-shirt te mogen dragen", schrijft de centrale verdediger op zijn Instagram. Ramalho kwam in 2021 over van Red Bull Salzburg. Waar zijn toekomst nu ligt is nog onduidelijk. "Het is nu tijd voor een volgende uitdaging en nieuwe ervaringen. Maar weet dat ik de club altijd zal blijven aanmoedigen."

Ryan Flamingo

PSV heeft zich al versterkt op de positie van Ramalho. Eerder deze week presenteerde de Eindhovense club Ryan Flamingo. De verdediger komt over van FC Utrecht.

De verwachting is dat PSV deze transferwindow nog een centrale verdediger wil aantrekken. Ook Armel Bella-Kotchap, afgelopen seizoen gehuurd van Southampton, keert niet meer terug in Eindhoven en zal moeten worden vervangen.