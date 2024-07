Huisarts geschorst: stervende vader verzocht kinderen dokter aan te pakken

Een huisarts uit Den Bosch mag zijn werkzaamheden per direct niet meer voortzetten. Die keuze maakte het Tuchtcollege voor de Gezondheid nadat twee nabestaanden van een overleden patiënt een klacht hadden ingediend over de arts. Volgens hen zou de huisarts tekort zijn geschoten in de behandeling van hun vader. De huisarts had al meerdere klachten over zich gehad in de loop van de jaren.

Twee kinderen van de overleden man hebben de zaak tegen de huisarts begin vorig jaar aangespannen. Zij menen dat de huisarts tekort is geschoten in de zorg voor hun vader, en dat de inmiddels overleden man niet de zorg kreeg die hij had moeten krijgen. De 73-jarige man was sinds 2021 patiënt bij de Bossche huisarts en overleed later dat jaar aan uitgezaaide prostaatkanker.

"De huisarts had geen blijk gegeven van zelfinzicht."

De overleden patiënt zou al langere tijd last hebben van onder andere ophopingen van vocht, benauwdheid en vermoeidheid. Daarbij werd de man niet doorverwezen naar een uroloog of cardioloog. Ook de langdurig aanhoudende en toenemende lage rugpijn van de patiënt werd niet verder onderzocht. De toestand van de man verslechterde en hij overleed uiteindelijk aan prostaatkanker. Op zijn sterfbed zou de 73-jarige man hebben aangegeven dat zijn huisarts 'moest worden aangepakt'. Dat schrijft het Tuchtcollege. De huisarts beweert juist dat de man specifiek bij hem patiënt wilde worden, omdat de huisarts op dat moment negatief in het nieuws kwam. Volgens het Tuchtcollege staat die claim 'niet vast'. Dat de huisarts in 2021 al eens negatief in het nieuws kwam, had te maken met eerdere klachten tegen de arts. Zo werd de arts in 2015 al eens tijdelijk geschorst omdat hij onzorgvuldig had gehandeld. In 2019 werd hij opnieuw geschorst omdat hij op zowel communicatief als medisch inhoudelijk vlak onder de maat had gepresteerd. "De huisarts had geen blijk gegeven van zelfinzicht, maar daarentegen juist aangegeven dat zijn praktijkvoering vijftien jaar voor zou lopen", schrijft het Tuchtcollege in een rapport.

"Klachten onvoldoende gemotiveerd."