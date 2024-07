Brabanders krijgen buikpijn van poepen buiten de deur

We doen het allemaal maar we vinden het toch heel ongemakkelijk: poepen. En ondanks dat de Brabanders landelijk gezien best veel schijt hebben aan mogelijke poepschaamte, heeft nog altijd bijna 7 op de 10 Brabanders er wel last van. We proberen onze grote behoefte buitenshuis toch te vermijden.

Uit 'Het Grote WC-onderzoek' van Sanitairwinkel blijkt dat 68,1 procent van de Brabanders last heeft van poepschaamte. 60 procent probeert een grote beurt buiten de deur te vermijden, 8,1 procent zegt nooit buitenshuis te poepen. De Brabanders geven aan het ongemakkelijk te vinden om niet thuis te moeten poepen. We zijn vooral bang dat anderen ons horen want bij de meest ongemakkelijke situaties wordt het meest een 'open' WC-hokje genoemd. Een goede scheet laten we vooral niet graag horen aan anderen. Verder vindt meer dan driekwart van de Brabanders het niet fijn een goede drol weg te leggen tijdens een date. Lange poepers

Andere ongemakkelijke situaties die worden aangehaald door de Brabanders zijn bij een vriend(in) thuis, in een openbare ruimte zoals restaurant, musea of evenement en op school. Overigens hebben we landelijk gezien minder poepschaamte dan de rest van Nederland. Het landelijke gemiddelde ligt op 73,8 procent.



Maar als we dan toch eindelijk lekker alles los kunnen laten, dan nemen we er ook goed de tijd voor. Eén op de drie mannen doet namelijk langer dan vijf minuten over zijn grote boodschap. Bij de vrouwen is dat ongeveer één op de vier.