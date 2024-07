Motorrijder (31) overleden na botsing met tractor

Een motorrijder is donderdagavond overleden bij een botsing met een tractor in Woensdrecht. Het ging mis op de kruising met de Caterspolder met de N289. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Antwerpen, meldt de politie.

Na het ongeluk werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd, maar het slachtoffer kon niet gered worden. Traumaheli geannuleerd

Een in eerste instantie opgeroepen traumaheli werd geannuleerd. De N289 werd voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt hoe het hier mis kon gaan.