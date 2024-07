Een motorrijder is donderdagavond overleden door een botsing met een trekker in Woensdrecht. Het ongeluk gebeurde op de Caterspolder. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Antwerpen, meldt de politie.

De man is vermoedelijk ter plekke overleden. De weg is voorlopig aan beide kanten afgesloten voor onderzoek.