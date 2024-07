Auto belandt in het water na achtervolging, gewonde naar ziekenhuis

Een automobilist is er donderdagnacht vandoor gegaan na het negeren van een stopteken van de politie. Dat gebeurde bij Erp. Agenten zetten daarop de achtervolging in. In de auto zaten twee inzittenden. Bij Veghel reed de bestuurder een ventweg op en raakte van de weg. De auto belandde daarna in het water.

De bestuurder raakte gewond en is aangehouden. Daarna is de bestuurder onder politiebegeleiding met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is niet bekend. Ook is onduidelijk wat er met de tweede inzittende van de auto is gebeurd. Een duikteam van de brandweer heeft nog gecontroleerd of er nog meer mensen in de auto zaten. Dat was niet het geval.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision